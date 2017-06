Álex Márquez: "No estoy muy descontento con la tercera línea"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) no terminó "muy descontento" la sesión de calificación del Gran Premio de Holanda pese a conseguir el octavo puesto -tercera línea- en la parrilla de salida y aseguró estar confiado de poder hacer una "gran carrera" este domingo en el circuito de Assen.

"Mi mejor vuelta la he marcado con neumáticos gastados y cuando he comenzado a tirar con gomas nuevas he cometido un error en la curva 9. Es normal cuando estás tirando para tratar de lograr la pole position, y es algo que puede suceder. Aparte de eso, me siento bien en la moto y estoy convencido de poder hacer una gran carrera mañana", afirmó.