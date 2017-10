Àlex Márquez: "Estoy decidido a luchar en Motegi para recuperar el tercer puesto de la general"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) espera, si su condición física es óptima pese a no estar todavía recuperado al cien por cien de su fractura de pelvis en San Marino y que le llevó a retirarse del pasado Gran Premio de Aragón, "luchar" este fin de semana en Japón por recuperar el tercer puesto en el campeonato.

"Podría afrontar las próximas carreras pensando en pilotar con cuidado para sumar puntos, pero ese no es mi estilo y eso no nos funcionaría bien. Este año hemos estado fuertes y luchado delante en cada carrera, así que es si es posible ganar en Japón, entonces tiraré al máximo para conseguirlo. Si no es posible será otra historia y entonces sumar el mayor número será importante, pero eso es algo que no sabremos hasta que no estemos en la parrilla de salida el domingo", manifestó.