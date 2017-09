Álex Márquez: "Todavía no me he recuperado totalmente de la lesión"

El piloto español de Moto2 Álex Márquez (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) reconoció antes del viaje a MotorLand Aragón no estar "recuperado totalmente" de la fractura de pelvis que sufrió tras su caída en San Marino, aunque espera recuperarse en estos días previos hasta "estar todavía mejor" cuando comiencen los entrenamientos libres del viernes.

"Tengo que ser realista. Llego a Aragón después de caerme en Misano y aunque mi condición física es buena, todavía no me he recuperado totalmente de la lesión. Aún faltan unos cuantos días para poder seguir entrenando y espero estar todavía mejor cuando saltemos a la pista el viernes", admitió el piloto de Cervera en declaraciones facilitadas por su equipo.