Àlex Márquez: "Siento que puedo luchar por el podio tanto en seco como en mojado"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que cree que en el Gran Premio de Malasia, en donde parte cuarto, puede "luchar por el podio tanto en seco como en mojado", y ha declarado que "el calor y la humedad" reinantes en Sepang les han "exigido mucho físicamente".

"Estoy bastante satisfecho por haber terminado cuarto en los cronometrados pero siempre está bien salir desde la primera línea. He estado entre los tres primeros gran parte de la sesión y me han sacado al final, así que no puedo estar enfadado", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.