Àlex Márquez: "Sabía que tenía potencial para ganar"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha confesado que era consciente de que tenía "potencial para ganar" tras su victoria en el Gran Premio de Japón, tercera de la temporada, y ha aprovechado la ocasión para dar las gracias a su equipo y a los médicos que le han ayudado "a volver fuerte" tras su lesión.

"Estoy muy contento por esta victoria y, a pesar de mi caída en los libres del sábado por la mañana, sabía que tenía el potencial para conseguirlo. He gestionado muy bien la carrera, nunca es fácil mantener la calma en estas condiciones y he esperado mi momento para ponerme delante. Al final he podido abrir un hueco y controlar para lograr la victoria", afirmó el catalán en unas declaraciones facilitadas por su equipo.