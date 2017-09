Àlex Márquez: "Misano me ha costado siempre, pero este año llegamos diferentes"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) acude optimista al Gran Premio de San Marino de este fin de semana y aunque el trazado de San Marino le haya "costado siempre un poco", cree que llega en esta ocasión "en una posición muy diferente" y quitándose presión en una lucha por un título que ve "casi imposible".

"Silverstone fue un gran fin de semana hasta que me caí cuando iba primera en la carrera y no era lo que tenía planeado. Ahora vamos a Misano donde siempre me ha costado un poco más de lo normal, pero este año llegamos en una posición muy diferente", señaló Márquez en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.