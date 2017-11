Àlex Márquez: "Esperaba algo más que el quinto puesto"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se ha mostrado insatisfecho con el quinto puesto conseguido este domingo en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, ya que esperaba "algo más" para cerrar la temporada.

"Esperaba algo más que el quinto puesto, pero he terminado la carrera y sabemos en qué problemas debemos trabajar para mejorar para el año que viene", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán no se sintió igual de cómodo en la carrera que en los "cronometrados" y el "warm-up". "Desde la primera vuelta no he tenido las mismas sensaciones y el mismo agarre que en los cronometrados y el warm-up, y la verdad es que ha sido un poco extraño", aseguró.