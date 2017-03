Vettel: "Esto es sólo la punta del iceberg"

El piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) ha asegurado que su victoria este domingo en el Gran Premio de Australia es sólo "la punta del iceberg", apuntando a una dura lucha esta temporada con Mercedes, y ha reconocido que sus opciones para superar al británico Lewis Hamilton, que partía desde la pole, pasaban por la estrategia en "la parada", algo que se produjo y a lo que acompañó el tráfico.

"Lo que este equipo ha hecho en los últimos seis meses ha sido muy duro, difícil. Es fantástico, una gran recompensa y un gran alivio para todos. Y es sólo la punta del iceberg. Esta es sólo una carrera", declaró en la rueda de prensa posterior a la carrera en Melbourne.

Aún así, el tetracampeón del mundo advirtió de que queda "un largo camino por delante". "Estamos tocando el cielo con las manos. Creo que ha sido un invierno duro y una carrera increíble hoy. Al principio no estaba demasiado contento, creo que estaba un poco nervioso", confesó.

Además, aseguró que le motivó ver ondeando "banderas de Ferrari". "Era lo que necesitábamos. Todo el equipo ha estado trabajando muy, muy duro. Los chicos no durmieron demasiado ni aquí ni en la fábrica. El coche está comportándose bien, es increíble conducirlo", manifestó.

Por otra parte, valoró su salida desde la segunda posición y su pasada a Hamilton tras la parada. "Lewis era un poco mejor y tuve que preocuparme de Valtteri -Bottas- en la curva uno, pero luego hice una salida decente. Después, traté de mantener la presión para asegurarme de que recibiesen el mensaje de que estamos aquí para pelear. Obviamente, tuve un poco de suerte cuando Lewis salió con tráfico; los neumáticos todavía estaban bien, el coche estaba funcionando, fue un trabajo excelente", relató.

En este sentido, afirmó que se dieron cuenta pronto de que tenían "un buen ritmo". "Pude seguir a Lewis y después de 10 o 12 vueltas él empujó e intentó abrir brecha, y tuvo éxito. Luché para mantener el ritmo, y sabía que si había algo que hacer sería en la primera parada. Quería estar justo detrás de él y ponerle bajo presión para tener la oportunidad de pasarle en la parada. Una vez que entró, nos quedamos fuera, los neumáticos seguían agarrándose y el ritmo parecía bueno", explicó.

"Yo no era consciente de la situación del tráfico en ese punto; mantuve el ritmo y la esperanza de un 'overcut'. Entonces me dijeron que él estaba encontrándose con tráfico, que no sabían si se despejaría la cosa. Luego vimos la brecha, entramos en boxes y funcionó. Perdí mucho tiempo, alrededor de un segundo, en la vuelta porque tenía un coche doblado, creo que era un Williams. Además, tenía a Max -Versatappen- y a Lewis justo detrás de mí", añadió.

"Sabía que Max probablemente intentaría algo, pero me mantuve al frente. Eso fue crucial para nuestra carrera. Traté de empujar lo más fuerte que pude durante una o dos vueltas. Max era más lento porque llevaba neumáticos usados", prosiguió.

Por último, Vettel habló de los nuevos neumáticos esta temporada. "Ahora se puede presionar mucho más fuerte. Por lo general, el año pasado si en las primeras dos vueltas apretabas te quedabas sin neumáticos. Ahora los neumáticos se desgastan, pero puedes seguir presionando y frenando en el mismo punto. El coche está gritando '¡más, más, más!'. Además, al final, con los neumáticos más duros, no hay casi ninguna degradación, por lo que es muy divertido, especialmente en las curvas rápidas", concluyó.