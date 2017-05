Vettel: "He sabido ser paciente"

El piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) ha asegurado que gran parte de la victoria de este domingo en el Gran Premio de Mónaco se debe a que ha sabido ser "paciente" después de que su compañero Kimi Raikkonen mantuviese la primera posición en la salida.

"Es increíble, ha sido una carrera muy intensa hasta que he conseguido despegar. Kimi ha tenido una salida mejor, pero he sabido ser paciente. Los neumáticos se iban de un lado para otro, los otros coches casi me han alcanzado", declaró en la entrevista tras la ceremonia del podio.