Vettel recibe una reprimenda por ausentarse de la ceremonia del himno japonés antes de la carrera

El piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) ha recibido una reprimenda por parte de los comisarios de la Fórmula 1 al no acudir a la ceremonia del himno nacional antes de la carrera del Gran Premio de Japón por estar intentando solucionar los problemas de su monoplaza.

Vettel no tuvo un buen fin de semana en Japón al no poder acabar la carrera debido a problemas de potencia en el coche. Ahora, ve cómo Hamilton (Mercedes) se aleja en la clasificación. A esto hay que sumarle la reprimenda que los comisarios le dieron por no llegar a tiempo para escuchar el himno japonés antes de que empezara el Gran Premio.