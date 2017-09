Vettel: "El coche estaba demasiado dañado"

El piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) ha asegurado que el monoplaza estaba "demasiado dañado" después del accidente sufrido en la salida, en el que se han visto involucrados su compañero de equipo Kimi Raikonen y Max Verstappen (Red Bull), para poder continuar compitiendo en el Gran Premio de Singapur.

Sobre el accidente, dijo no saber "qué ha pasado". "He tenido una salida normal, la de Max era un poco mejor, pero luego creo que estábamos ahí igualados. He intentado cerrar un poquito en la trazada, viendo a Max en el espejo y lo siguiente que he visto ha sido el contacto y luego el coche de Kimi, así que no sé qué ha pasado, no he visto mucho más. A decir verdad, ya da igual, la carrera se ha acabado para nosotros tres, es una pena", se sinceró.