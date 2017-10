Vettel: "Creo que vamos a hacer una buena salida"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se ha mostrado contento con la segunda posición de inicio para el Gran Premio de Japón y ha reconocido que confía en hacer "una buena salida" que le podría poner en cabeza en el Mundial superando a Lewis Hamilton (Mercedes), aunque no quiso restar importancia a la "estrategia" y a "las paradas" en boxes.

El germano admitió haber empujado "demasiado" en la última vuelta en busca de una pole que no alcanzó por más de cuatro décimas, esperando que el calor previsto para la carrera del domingo marque "diferencias" y le ayude a luchar por la victoria.

"Creo que el coche funcionó bien hoy. Estoy feliz por ello, aunque no fuera suficiente para lograr la pole. En mi última vuelta puede que haya tratado de empujar demasiado sabiendo que Valtteri no entraba en la pelea por su sanción, pero no lo conseguí. Pero por lo general, el coche ha ido bien", explicó.