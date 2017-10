Vettel: "Ahora el campeonato es más difícil"

El piloto de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) ha asegurado que no "terminar" la carrera en el Gran Premio de Japón no "ayuda" para luchar por el campeonato, que se le ha "complicado" por los problemas de "potencia" que ha tenido, aunque confía en volver "mejor" para afrontar las "últimas" cuatro carreras que quedan por delante.

"Por supuesto, ahora el campeonato es más difícil y no terminar la carrera no ayuda. No sé si esta situación tiene mucho que ver con la fiabilidad, pero no terminamos la carrera, así que hay un problema. Creo que fue un pequeño problema causando uno grande. No teníamos potencia ya al principio y tratamos de reajustar todo para recuperar la potencia, pero algo no funcionó", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.