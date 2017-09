Verstappen: "Espero que no haya sandwiches en la carrera"

El piloto holandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) ha asegurado que espera que no haya "sandwiches" en la carrera de este domingo del Gran Premio de Malasia, como sucedió en la anterior prueba de Singapur, y se ha mostrado satisfecho con la tercera posición de salida conseguida este sábado.

Además, explicó que ser tercero "es un buen regalo de cumpleaños", justo en el día en el que cumple 20 años. "Durante todo el fin de semana no me he sentido totalmente contento con el coche y en la última sesión de entrenamientos no tuve el equilibrio perfecto, pero en la calificación lo conseguimos y el coche fue bastante bien. Estar a cuatro o cinco décimas de la pole position en esta pista, sabiendo que pueden mejor sus motores en calificación, significa que estamos haciendo un buen trabajo", indicó.