Toro Rosso acusa a Renault de no proporcionar suficientes repuestos de unidades de potencia

El equipo de Fórmula 1 Toro Rosso ha expresado su "gran sorpresa" por el hecho de que Cyril Abiteboul, director ejecutivo de Renault, suministrador de motores de la marca energética, haya asegurado que los problemas que sufre el equipo se debe a la utilización que hace este de las unidades de potencia, y ha explicado que todo se debe a "la falta de piezas nuevas disponibles de las unidades de potencia", además de acusar a la marca de querer favorecer al equipo Renault.

Toro Rosso explica que los problemas no tienen nada que ver con el manejo que hace el equipo de estos motores. "Nos gustaría aclarar que todos los fallos de MGU-H que sufrió recientemente Toro Rosso no están asociados con la forma en que el equipo está funcionando o con la forma en que la unidad de potencia está integrada en el chasis".

En este sentido, asegura que no se modificó nada en esta instalación durante la temporada 2017, "aparte de las mejoras de refrigeración a mitad de temporada". "Desde el parón de verano, Toro Rosso ha sufrido fallos continuos relacionados con la unidad de potencia, y las penalizaciones resultantes le han costado puntos al equipo y posiciones en el Mundial de Constructores", añade.

Además, recuerda que en el Gran Premio de México sólo dos coches de los seis que usan motor Renault terminaron la carrera, "lo que destaca la poca fiabilidad" de las unidades de potencia, y acusó veladamente de querer favorecer a Renault sobre Toro Rosso. "No debemos olvidar que están peleando con Toro Rosso por una mejor posición en el Campeonato de Constructores, como sugirió Abiteboul. La situación puede no ser una coincidencia, pero ciertamente no se debe al monoplaza de Toro Rosso", concluye.