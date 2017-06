El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) tendrá tres puestos de penalización en el Gran Premio de Azerbaiyán, el próximo 25 de junio, al ser sancionado este domingo durante el Gran Premio de Canadá por su choque con el francés Romain Grosjean (Haas) en la primera vuelta.

"Me he ido por fuera en la curva dos para adelantar a Alonso y a partir de ahí no he visto qué ha pasado. Tenía un coche Haas en mi ángulo muerto, que no veía y nos hemos tocado. Gracias a Dios no ha pasado nada porque ha sido un golpe duro", apuntó tras la carrera Sainz en declaraciones a Movistar Plus.