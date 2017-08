Sainz: "No he tenido buenos resultados en Monza, pero llegarán tarde o temprano"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha indicado que, pese a no haber logrado "buenos resultados" en el Gran Premio de Italia, uno de los que más le gusta del calendario, está convencido de que éstos "llegarán tarde o temprano", por lo que buscará lograrlo en "un día especial" que coincide con su cumpleaños y en el que contará con el apoyo de los numerosos aficionados italianos.

"Monza es el templo de la velocidad. No he sido capaz de lograr un buen resultado allí todavía durante mi carrera en la Fórmula 1, pero estoy seguro de que llegará tarde o temprano. Es un circuito que realmente me gusta, no diría que es mi favorito, pero está dentro de mi top-5", aseguró Sainz este martes en declaraciones facilitadas por su equipo.