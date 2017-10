Sainz: "Un mínimo error de cálculo aquí te hace pagar un precio grande"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) no ha ocultado el "viernes difícil" que ha pasado en el Gran Premio de Japón, primero con su accidente y después con la fuerte lluvia que impidió rodar, y ha reconocido que "un mínimo error de cálculo aquí te hace pagar un precio grande", como le ocurrió a él.

"Un viernes difícil para nosotros. Obviamente, el accidente en la primera sesión fue una lástima y no esperaba que ocurriera. Simplemente me metí demasiado en el piano y eso me hizo trompear y acabar chocando con las barreras. En televisión pareció bastante increíble en la televisión, pero por suerte no fue tan grande desde dentro del coche", explicó Sainz en declaraciones facilitadas por su equipo.