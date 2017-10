Sainz: "He intentado ir por fuera y me he encontrado la pista muy sucia"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha explicado el accidente sufrido en la primera vuelta del Gran Premio de Japón, que le impidió finalizar en su última carrera con Toro Rosso antes de incorporarse a Renault, detallando que trató de adelantar "por fuera" y la suciedad de la pista le hizo perder agarre.

"Sabíamos que teníamos que arriesgar en la salida para intentar ganar alguna posición. Después de las dos primeras iba decimonoveno y he intentado ir por fuera en una curva. Me he encontrado la pista muy sucia, probablemente de otras categorías, y me he ido. No tiene mucha más explicación", respondió tras la carrera en declaraciones recogidas por Movistar F1.