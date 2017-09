Sainz: "Es uno de los días más importantes de mi carrera, acabar cuarto era impensable"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha asegurado, al término del Gran Premio de Singapur donde ha finalizado en cuarta posición, su mejor resultado en Fórmula 1, que este domingo es uno de los días "más importantes" de su carrera y que obtener el cuarto puesto era algo "impensable".

Además, habló sobre su salida, en la que tuvo problemas. "No sé qué ha pasado, tengo que analizarla bien; no sé si ha sido un error humano o de cálculo. Me he mantenido calmado, sabía que la carrera era muy larga. Confiaba en haber elegido el neumático justo y cuando me han dicho que Hamilton (Mercedes) llevaba el mismo me ha dado mucha confianza. Con el intermedio en mojado hemos tenido un buen ritmo y a partir de ahí comenzó mi carrera", explicó.