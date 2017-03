Sainz: "Cuando te falta velocidad punta es difícil defenderse"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso), que ha concluido en octava posición el Gran Premio de Australia, ha asegurado que cuando falta velocidad punta "es difícil defenderse" y que por eso no ha sido capaz de pasar al mexicano Sergio Pérez (Force India) y ha valorado de manera positiva su puesto final.

"Cuando te falta velocidad punta es difícil defenderse. A partir de ahí, fuimos octavos toda la carrera y he tenido que dejar pasar a mi compañero porque me lo ha pedido el equipo; luego él ha tenido que parar. Hemos acabado octavos pero ese séptimo puesto se nos ha escapado por poco", señaló a Movistar F1 tras la prueba.

Además, el madrileño reconoció que la de Melbourne fue "una carrera un poco rara". "Hemos salido bien, nos hemos puesto octavos y luego séptimos cuando se ha retirado Grosjean; hemos hecho la parada y salimos por delante de 'Checo', pero luego nos ha pasado volando en la recta y he tenido que jugármela en la frenada para ver si aguantaba la posición",

Por último, habló de la estrategia de su equipo de dejar pasar a su compañero, el ruso Daniil Kvyat, que partía con neumáticos nuevos. "He perdido cinco o siete segundos de carrera por dejarle pasar. No sé si sin haberle tenido que dejar pasar Pérez hubiera estado un poco más cerca. La conclusión es aprender y ver qué ha pasado ahí. Octavo no está mal para empezar el año", concluyó.