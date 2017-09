Sainz: "Todo dependerá de la salida"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha asegurado que sus aspiraciones en la carrera del Gran Premio de Malasia de este domingo dependerán "de la salida" que realice, y ha explicado que el decimocuarto puesto desde el que parte refleja perfectamente lo vivido este fin de semana.

Por otra parte, el madrileño restó importancia al hecho de comenzar en Sepang desde el decimocuarto puesto. "No nos podemos quejar demasiado, es donde hemos estado todo el fin de semana, del 14 para atrás. Poco más se podía hacer", manifestó.

Por último, Sainz apuntó a que la diferencia entre el blando y el superblando "no es muy grande". "El superblando no es un neumático que te dé un segundo por vuelta como el ultrablando. Es difícil hacerlo trabajar y calentar; hoy, con tanto tráfico en las vueltas de salida de boxes era muy difícil encontrar el setting bueno para el primer sector y por ello haces la vida un poquito más difícil a los pilotos. Es lo mismo para todos y no nos podemos quejar", concluyó.