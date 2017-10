Sainz: "El circuito de Japón es uno de mis favoritos"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) reconoció que el circuito de Suzuka, escenario del Gran Premio de Japón de este fin de semana, es "uno" de sus "favoritos" después de haber pilotado allí las dos últimas temporadas consiguiendo un decimocuarto en 2016 y un duodécimo puesto en su debut un año antes.

"Antes de correr en la F1 nunca había viajado a Japón. Después de mi primera carrera en 2015, este fin de semana se ha convertido en uno de mis favoritos. Las razones son muchas: me gusta el diseño de la pista, los aficionados son absolutamente increíbles, apasionados y muy educados y la cultura japonesa es tan diferente y atractiva", indicó Sainz.

Además, el piloto madrileño destacó la "manera de pensar" de los japoneses y los regalos que recibe cada vez que llega a Suzuka. "Siempre recibo una bandera española firmada por los aficionados y también me desean suerte en una especie de 'japo-español'. ¡Es algo que me gusta, me motiva!", reconoció.