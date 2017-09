Sainz se niega a "anunciar nada", pero ya espera "un cambio positivo"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) ha explicado que no puede "anunciar nada" sobre el "lío tan grande" que se está 'cociendo' en el futuro de McLaren, Renault y Toro Rosso, apuntando que prefiere estar "callado, a la expectativa" hasta que se pueda anunciar un "cambio positivo" para su futuro.

"Si las marcas lo dicen será verdad... Yo no soy el que anuncia nada. Todavía no sé qué va a pasar, así que no tengo ilusiones. Los cambios a veces son positivos y a veces no, espero que esta vez sea que sí", deseó Sainz ante la prensa, negándose a revelar más detalles sobre el complejo acuerdo que ya ha adelantado Bernie Ecclestone.