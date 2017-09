Sainz: "Toda mi concentración en 2018 necesita estar con Renault"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) descartó que el año que viene pueda estar más centrado en un posible salto para 2019 en Red Bull que en correr para Renault, donde estará cedido por el equipo austriaco, y reconoció, tras el cambio de Pierre Gasly por Daniil Kvyat como compañero, que en este momento de la campaña no le pueda "afectar lo que pasa al otro lado del garaje".

En esta cita, estrenará compañero en la figura del francés Pierre Gasly. "Creo que se merece su oportunidad en la F-1. Estoy seguro que Red Bull no pondría a nadie en nuestro coche que no fuese capaz de tener el ritmo y sumar puntos y ayudar al equipo. Corrí con él en las World Series y sé lo rápido que es y el gran talento que tiene", confesó.

"En mitad de la temporada, cuando estás centrado en lo que queda, no puedes realmente verte afectado por lo que pasa al otro lado del garaje. He cambiado compañeros algunas veces y sigo centrado en mi propio trabajo, intentando no pensar lo que pasa en el otro lado, también porque con Red Bull funciona así y necesitas estar listo para eso. No he tenido la oportunidad de hablar con Daniil (Kvyat) todavía, pero seguro que lo haré", añadió sobre el piloto ruso, su anterior compañero.