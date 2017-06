Sainz: "Salir decimoquintos no es ningún desastre"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha asegurado tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que su posición este domingo en la parrilla de salida, decimoquinta, no es "ningún desastre" a pesar de la penalización, y ha recalcado la "falta de confianza" en el circuito durante este sábado.

"No pienso en la penalización, para mí no es demasiado importante. No creo que sea ningún desastre salir mañana decimoquintos, en este circuito pueden pasar muchas cosas y mañana toca remontar y divertirse", afirmó en declaraciones a Movistar F1.