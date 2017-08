Sainz: "Puntuar en Spa ha sido resarcirse de los últimos años de abandonos"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha reconocido este domingo que el punto conseguido en el Gran Premio de Bélgica le ha hecho "resarcirse" de los abandonos de los últimos años en Spa, además de ser un punto "merecido".

"Antes de venir a Spa, puntuar no lo veía imposible, pero ver el ritmo decente que teníamos ha sido una sorpresa, nos lo hemos ganado a pulso y es un punto que nos merecíamos. Ha sido resarcirse de los últimos años de abandono, en un circuito que siempre he estado muy cómodo", indicó en declaraciones a Movistar Plus.