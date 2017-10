Sainz: "Espero remontar con los neumáticos nuevos que hoy no hemos usado"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) se ha mostrado esperanzado por poder contar con "neumáticos nuevos", a pesar de partir desde la decimonovena plaza en el Gran Premio de Japón después de sufrir una penalización de veinte posiciones que le relegó al penúltimo puesto, únicamente por delante de su compatriota Fernando Alonso (McLaren).

"La Q2 de hoy fue un poco extraña. La utilizamos para hacer pruebas y rodar con neumáticos usados. No es lo que estamos acostumbrados a hacer. Por lo tanto, es una calificación que no he disfrutado, pero fue un sacrificio que tuvimos que hacer para mañana. Espero que podamos tener una buena carrera y remontar con los neumáticos nuevos que hoy no hemos usado", comentó en declaraciones recogidas por su equipo.