Ricciardo: "No podemos hacer el tiempo de Hamilton"

El piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo (Red Bull) se ha mostrado satisfecho con el resultado conseguido para la carrera de este domingo del Gran Premio de Japón, donde saldrá en tercera posición tras la sanción por sustituir la caja de cambios a Valtteri Bottas (Mercedes), al que le ha dado las "gracias" por dejarle la zona más "limpia" de la parrilla, además de asegurar que no pueden "hacer" el tiempo de Hamilton.

"No he visto la vuelta de Lewis todavía, pero he visto su tiempo y no podemos hacer eso. Creo que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos hoy y definitivamente no pudimos encontrar un segundo", indicó el australiano en declaraciones facilitadas por su equipo.