Ricciardo: "Hacer un doble podio aquí es un gran resultado"

El piloto australiano de Fórmula 1 Daniel Ricciardo, ha afirmado al término del Gran Premio de Malasia disputado este domingo, donde ha obtenido el tercer puesto por detrás de su compañero de equipo Max Verstappen y Lewis Hamilton (Mercedes), que el hecho de haber conseguido un doble podio es un "gran" resultado y que "cada punto cuenta" para mantenerse en la lucha por el campeonato.

Ricciardo explicó sus planes para frenar a Vettel (Ferrari) en carrerra. "Nuestro plan era mantenerlo atrás. Por radio me dijeron que me estaba alcanzando. Me defendí como pude mientras seguía acercándose a mí. Me cerré al máximo, no sé cómo se vio desde fuera pero no fue nada agresivo por mi parte. Pensé que iba a atacar más pero sólo lo hizo al final y eso nos hizo sacar más distancia. Supongo que gastó sus neumáticos tratando de perseguirme", indicó".