Marc Márquez, Dani Pedrosa y Toni Bou defienden a Honda en la ruptura con McLaren

Los pilotos de Honda Marc Márquez, Dani Pedrosa y Toni Bou defendieron este lunes a la marca japonesa pese a las criticas recibidas por su rendimiento en la Fórmula 1 con el equipo McLaren y aseguraron que necesitaba seguramente más tiempo para rendir en un mundo muy complejo y competitivo.

"Todo el mundo puede opinar, pero creo que se avisó en un principio desde fuera que era un proyecto a largo plazo. Tenían que desarrollar un coche en la misma pista y no con un año o dos de pruebas y pueden pasar estas situaciones. Honda es una marca muy potente, de las mayores del mundo, pero como todas necesita su tiempo y bajo presión es difícil. Espero que haga un motor que le convierta también en la mejor marca en la F1", remarcó Marc Márquez en un acto de la marca donde recibio el nuevo Civic Type R.

El de Cervera reconoció que el buen rendimiento de su moto en comparación con el coche de Fernando Alonso le parecían "dos situaciones que se contradicen" porque el fabricante japonés es "fiable". "Ves un Honda y no se rompe nunca. A Honda le caracteriza la fiabilidad, pero a mí hace tres carreras se me rompió el motor y hacía 15 años que no pasaba. Al final son máquinas y pueden romperse", advirtió.