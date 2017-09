Hamilton: "Es una sorpresa, parecía que los Ferrari estaban un poco por delante"

El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) ha asegurado que conseguir la pole para la carrera del Gran Premio de Malasia ha sido "una sorpresa", ya que consideraba que los Ferrari estaban "un poco por delante" en cuanto a ritmo, además de lamentar el incidente de Sebastian Vettel (Ferrari) que le hará salir último.

"No teníamos idea de cómo iba a ir hoy. Siento lo que le ha pasado a Sebastian. Es una verdadera sorpresa estar aquí. Vamos a tener una dura batalla, espero que nuestro coche se haya movido en la dirección correcta para la carrera", señaló tras la sesión de calificación. "La vuelta de la pole fue genial, muy bonita. No sé de dónde salió, me sorprendí", añadió.

Además, el inglés indicó que el viernes había sido "un día difícil" porque no sabían "dónde" estaban. "No dormí muy bien, al igual que todos mis ingenieros, no sabíamos si resolveríamos el problema o no. Hoy llegamos y el coche estaba mucho mejor, pero todavía parecía que los Ferrari estaban un poco por delante", manifestó.