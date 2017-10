Hamilton: "No se lo puse difícil a Verstappen, tenía todo que perder y él no"

EUROPA PRESS

El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes), que ha terminado segundo en el Gran Premio de Malasia, ha asegurado que no puso "demasiado difícil" el adelantamiento a Max Verstappen (Red Bull) porque el holandés "no tenía nada que perder", mientras que él tenía "todo que perder".

"Tuve que tomar una decisión cuando Max me estaba cerrando. Decidí no luchar con él y no arriesgarme a que se estrellara contra mí. Él iba a darlo todo porque no tenía nada que perder, mientras que yo tenía todo que perder. Así que no se lo puse demasiado difícil", declaró tras la prueba.

Además, el inglés explicó que no tenían el ritmo necesario para ganar. "Sabíamos que en la carrera no teníamos el coche más rápido. Ferrari era ocho décimas más rápido que nosotros, y los Red Bull también eran cinco o seis décimas más rápidos, así que no había mucho que pudiera hacer", manifestó.

Por otra parte, el líder del Mundial explicó que su segundo puesto, teniendo en cuenta que Sebastian Vettel, segundo en el campeonato a 34 puntos y que empezó último, concluyó cuarto no es demasiado valioso. "Teniendo en cuenta que empezó el último no es realmente bueno, para ser honestos. Deberíamos haber ganado hoy, pero no tuvimos el ritmo", señaló.

Hamilton valoró también su monoplaza, asegurando que "no" disponen del mejor coche. "La gente ha estado diciendo durante todo el año que tenemos el mejor coche, y es un hecho que en algunas carreras nuestro coche ha sido el mejor. Pero pienso que globalmente no tenemos el mejor coche y hemos hecho un trabajo excepcional con lo que tenemos", afirmó.

Por último, dio la enhorabuena al ganador de la cita, el holandés Max Verstappen (Red Bull) y le felicitó por su cumpleaños, que fue este sábado, cuando cumplió 20 años. "Felicidades a Max y feliz cumpleaños, hoy ha hecho un trabajo fantástico", reconoció.