Hamilton: "Tengo una mezcla de emociones, ha sido una carrera rara"

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) reconoció sentir una "mezcla de emociones" tras conquistar el Mundial de Fórmula 1 este domingo con un noveno puesto en el Gran Premio de Brasil, donde comenzó pinchando en la salida por un golpe con su rival Sebastian Vettel (Ferrari), pero remontó hasta celebrar su cuarto título.

"No se cómo me siento aún, tengo una mezcla de emociones. Por un lado relajado aunque ha sido una carrera rara, con un poco de locura. Estoy agradecido por el apoyo que tengo aquí, cada año mejor. He dicho que es la mejor afición y es verdad. Me encanta México y pienso volver en enero por vacaciones", indicó.

Al inglés le podía valer hasta un quinto puesto, siempre que Vettel se llevara una carrera que también estuvo lejos de ganar. El alemán se quedó fuera de combate en la salida aunque también dejó fuera al inglés. Hamilton sospechó de lo ocurrido, una acción que dio emoción pero no impidió su título.

"Ha sido raro, demasiada coincidencia. Tengo que ver la repetición, a ver cómo ha ido. He dado todo y he intentado luchar y me han dado por detrás, y eso que había espacio. Afortunadamente todavía me he levantado y lo he conseguido", afirmó.

"Era difícil luchar cuando estaba 40 segundos atrás, pero la fortaleza de mi corazón me permitió seguir adelante sin rendirme. Las emociones estaban bien, me centré en cuidar el coche y llegar a salvo a boxes. Cuando he vuelto sabía que no iba a poder alcanzarle, te hundes un poco pero sabía que si salía era para luchar y eso es lo que he hecho", finalizó.