El piloto inglés Lewis Hamilton, tricampeón del mundo de Fórmula 1, ha asegurado que no descarta retirarse de la alta competición al final de la presente temporada, ya que no sabe lo que le "espera a la vuelta de la esquina" y prefiere vivir al día.

"Mi destino está en mis manos. Puedo decidir retirarme al final de esta temporada. ¿Significa eso que mi legado sería menos grande que si me retiro dentro de cinco años? ¿Quién puede decirlo? No me gusta hacer planes porque no sé lo que me espera a la vuelta de la esquina, no sé lo que voy a hacer", reflexionó el piloto inglés en una entrevista a Auto, la revista oficial de la FIA.