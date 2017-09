Hamilton asegura que está tratando de hacerse vegano

El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) ha confesado que está tratando de convertirse en vegano por la preocupación por el planeta, el amor por los animales y su propia salud.

"Es algo que estoy intentando conseguir de todas las maneras. Dejé de comer carne roja hace dos años. Este año dejé de comer pollo y luego regresé a él. Ahora he cortado eso. He comido pescasdo durante la mayor parte del año y ahora estoy tratando de dejarlo", explicó el piloto de 32 años a los periodistas antes del Gran Premio de Singapur.

El tricampeón del mundo de Fórmula 1 aseguró a sus seguidores en Snapchat a principios de esta semana que iba a ver el documental de Netflix 'What the Health' y estaba en medio de "una misión" para convertirse en vegano. Los vegetarianos no comen carne, pescado o aves y los veganos tampoco comen productos de origen animal, como huevos y productos lácteos.