Hamilton: "Los Red Bull nos sacan una décima en carrera"

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) se ha mostrado contento con la victoria lograda en el Gran Premio de Japón disputado este domingo, aguantando la presión de un Max Verstappen (Red Bull) al que alabó destacando su "gran trabajo" y admitiendo que, tanto él como su compañero Daniel Ricciardo, son "una décima" más rápidos en carrera.

"No ha habido una pelea numerosa en la carrera pero todos sabemos lo rápido que es Max. Está haciendo un gran trabajo y es muy consistente. La carrera anterior fue demasiado rápido y creo que en esta lo era aún más, pero he medido bien los tiempos. Somos más rápidos en calificación, pero ellos nos sacan al menos una décima en carrera. El otro día ganó Max y hoy no quería que se me escapara la victoria, así que me centré en no cometer errores", declaró en la rueda de prensa posterior a la carrera.