Fernando Alonso: "No me lo podía creer"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) aseguró que no se "podía creer" el nuevo abandono que sufrió esta temporada después de tener que retirarse en el ecuador del Gran Premio de los Estados Unidos y cuando tenía opciones de pelear por sumar puntos, dejando claro que la mejora que están teniendo "no lo refleja la clasificación".

De todos modos, se mostró "muy contento a nivel personal". "El nivel fue sublime en la calificación y en la carrera. No lo refleja la clasificación, no me cambia mucho ser el 17 o el 16, pero por méritos tendríamos que estar algo más arriba", comentó.

"Lo sentí yo antes que ellos", declaró con una sonrisa sobre su avería y su comunicación a su 'box'. "Vi que el motor se venía abajo y que comenzaba a fallar y no me lo podía creer. En Japón sales el último y vas el 15 o el 16 y no pasa nada, y cuando estás séptimo en esta pasa y no te lo puedes creer", sentenció.