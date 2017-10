Fernando Alonso competirá en las 24 Horas de Daytona que se disputarán en enero

El equipo McLaren ha confirmado este jueves que el piloto español Fernando Alonso competirá en las 24 horas de Daytona 2018, una prueba de resistencia cuya 56ª edición se disputará en enero en el Daytona International Speedway de Florida (Estados Unidos), donde formará equipo con Phil Hanson y Lando Norris.

"Es un proyecto emocionante e interesante. Probar una categoría completamente nueva, adaptarme a un automóvil diferente y a otro estilo de pilotaje y todo lo que conlleva es un nuevo desafío para mí y no puedo esperar a probarme nuevamente", explicó Alonso en declaraciones facilitadas por McLaren.

"No forma parte de la Triple Corona, pero, como siempre he dicho, mi objetivo es ser un piloto completo y esta experiencia me ayudará en la preparación de cualquier otra carrera de resistencia en la que pueda participar", avanzó, recordando su anterior experiencia en las 500 Millas de Indianápils.