Carlos Sainz: "Sé que no va a ser un debut fácil"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz ha afirmado que "todo lo que conozca" de su nuevo monoplaza le vendrá bien para el próximo curso donde "los coches van a evolucionar" y aseguró que espera adaptarse "lo antes posible", aunque es consciente de que su debut como piloto de Renault "no será fácil" este fin de semana en el circuito de Austin.

Sin embargo, Sainz sí comentó en tono jocoso que aún no ha hablado mucho con su compañero. "Nos hemos dado los buenos días y ya está. Aún no he probado el coche y no tenemos mucho de que hablar. Cuando pase el viernes y el fin de semana sí tendremos tiempo de comentar cosas", continuó.