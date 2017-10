Carlos Sainz: "Nos podemos ir a México con el primer examen muy bien superado"

El piloto español Carlos Sainz se mostró "muy contento" por su séptima plaza en el Gran Premio de los Estados Unidos en su estreno con Renault y dejó claro que se marchan para correr en México "con el primer examen muy bien superado".

Sobre su adelantamiento al mexicano Sergio Pérez (Force India), apuntó que es "muy difícil seguir a un coche de delante" y que hay que "ir probando trazadas diferentes para encontrar el aire limpio". "Lo he ido cocinando poco a poco porque él tenía mucha velocidad punta y tenía que pasarle en una zona revirada. Lo he preparado y él también ha sido muy respetuoso dejando hueco, lo que es normal en un chico que sabe pelear como 'Checo'", indicó.

En cambio, fue "una pena" no poder hacer lo mismo con el otro Force India, el de Esteban Ocon, para haber acabado sexto. "Nos hemos quedado sin gasolina y no le he podido atacar. Teníamos más ritmo que los Force India en esta carrera lo que dice mucho del equipo y de mí. Después de que en Renault tuvieran dos fines de semana difíciles que no conseguían seguir a los Force India y llegar aquí y hacerlo posible es una muy buena señal", celebró.