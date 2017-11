Carey: "No planeamos que la Fórmula 1 sea la NASCAR"

El presidente de la Fórmula 1, Chase Carey, ha asegurado que no está en sus planes convertir el deporte en una competición semejante a la NASCAR, la principal carrera comercial estadounidense de automóviles de serie, en respuesta a las críticas del presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, sobre el aumento de la estandarización en el 'Gran Circo'.

"En realidad, no creo que tengamos una visión diferente a la de Ferrari. No estoy tratando de ser despectivo con la NASCAR, pero tampoco planeamos ser la NASCAR. No queremos estandarizar los coches. No queremos que 20 coches idénticos vayan por la pista y que la única diferencia sea el piloto", explicó.