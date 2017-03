Bottas: "Es un buen punto de partida"

El piloto finlandés de Fórmula 1 Valtteri Bottas (Mercedes) ha asegurado que su tercer puesto en el Gran Premio de Australia es "un buen punto de partida" en su aventura en las 'flechas plateadas', y ha reconocido que Ferrari "fue más rápido" y que hizo "un mejor trabajo" para esta carrera, en la que se impuso el alemán Sebastian Vettel.

"Podría haber ido mejor, pero es un buen punto de partida en Mercedes. En la calificación no fue todo perfecto, pero fue la primera clasificación con el equipo y esta pista no es muy favorable para mí. Queda una larga temporada por delante. Hoy, creo que la carrera fue buena. Como equipo creo que hicimos un buen trabajo con el coche que tenemos. Creo que Ferrari fue más rápido hoy, no hay duda de eso; han hecho un gran y mejor trabajo para esta carrera", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, el piloto escandinavo analizó su carrera en el trazado oceánico. "Me costó mucho con los neumáticos ultrablandos, sentía que me deslizaba, con falta de agarre en las gomas delanteras, sobre todo después de 10 vueltas. Eso no fue fácil. Cuando pusimos los neumáticos blandos tuve una sensación bastante buena con el coche, que empezó a comportarse muy bien. Pero fue demasiado tarde y todavía faltaba un poco de ritmo. En general, no creo que haya sido un desastroso primer fin de semana de carrera con el equipo, pero creo que puedo hacerlo mejor la próxima vez, lo espero con ansia", explicó.

En este sentido, apeló a trabajar duro para llegar en buenas condiciones a China, dentro de dos semanas. "Trabajamos muy duro para esta primera carrera. Todo ha ido bien y sin problemas, pero los 'chicos de rojo' son un poco rápidos, lo que significa que tenemos que trabajar más duro. Estamos listos para eso, y yo también lo estoy. Esto es sólo el comienzo, un podio, podemos mejorarlo", concluyó.