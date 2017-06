Alonso: "A veces querría desaparecer un poco"

El piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso (McLaren), ha explicado que "a veces querría desaparecer un poco" por el año deportivo que está teniendo, o que le gustaría que hubiera una lucha "tremenda" entre Vettel y Hamilton para que la gente esté "menos pendiente" de él.

El asturiano, de 35 años, seguirá el año que viene compitiendo en la Fórmula 1 y ya tiene "trazado" el plan. "No me voy a sentar con nadie hasta septiembre, pero quiero ir a un proyecto seguro, no a uno arriesgado. Me gustaría ir a un lugar donde sea competitivo desde el primer día y donde pueda ganar", aseguró.