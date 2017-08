Alonso: "La salida fue una sorpresa, pero me pasaron por encima"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Mclaren) se ha mostrado "sorprendido" rememorando la "salida" que ha realizado adelantando a Esteban Ocon (Force India) y Nico Hulkenberg (Renault) en la carrera de este domingo del Gran Premio de Bélgica, una anécdota tras su abandono por un problema en su motor Honda.

"La salida fue buena y por fuera había hueco esta vez, así que he salido bien. Luego intenté cerrar a Ocon por una parte, pero cuando estaba frenando vi una cosa amarilla por la otra o al revés. Intentando cerrar a Hulkenberg mejoró vía a Ocon así que fue una sorpresa, los conseguí mantener esa vuelta pero a la siguiente vuelta ya me pasaron por encima", comentó el asturiano en declaraciones a Movistar Plus.

En cuanto al enésimo abandono por problemas con el motor Honda, el español dijo que perdieron potencia "de golpe, sin aviso". "Hemos perdido la potencia de golpe, sin aviso. De todas maneras estaba siendo una carrera bastante complicada para entrar en los puntos, así que un pena. Pero me quedo con la crono de ayer, me quedo con la salida de hoy, la primera vuelta y a partir de ahí intentar mejorar para la semana que viene aunque sabemos que Monza va a ser seguramente otro circuito parecido a este", subrayó.

El asturiano ha recordado entre risas su 'enfado' en la conversación por radio con su equipo. "Cada dos o tres curvas me daban sugerencias y luego llegaba al recta y me pasaban incluso antes del DRS. Entonces era como decir 'no me habléis más en la radio por favor que ya tengo bastante trabajo aquí dentro'", concluyó.