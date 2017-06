El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) explicó su conducción al límite este sábado para apurar en la calificación de cara al Gran Premio de Canadá, donde llegó a tocar dos veces el muro para sacar el "máximo" posible, una duodécima posición en parrilla desde la cual buscará primero acabar la carrera y después, los puntos.

"No lo haces a propósito, sales por donde aterriza el coche de los pianos e intentas pasar cerca sin tocar. Toqué dos veces el muro en la crono y tengo las ruedas firmadas por el muro. Mañana no las uso, salimos con neumáticos nuevos, así que estos han tenido buena vida", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

Alonso, que retoma la actividad en el Mundial tras su paso por las 500 millas de Indianápolis, no pudo entrar en la Q3 pero reconoció que el rendimiento de su monoplaza fue de lo mejor del año. "No tuve bandera amarilla. Es lo máximo y bastante mejor de lo que esperábamos. He tocado dos veces el muro. He estado otra vez muy por delante de mi compañero que es la primera meta que tenemos", afirmó.