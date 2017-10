Alonso: "Ha sido una remontada espectacular"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) se ha mostrado satisfecho con el undécimo puesto logrado en el Gran Premio de Japón de este domingo, una carrera en la que adelantó nueve posiciones desde su vigésima plaza en la parrilla de salida, y ha catalogado su remontada de "espectacular", a pesar de lamentar no tener "un poco más de suerte" y quedarse a un segundo de un Felipe Massa que sí logró puntuar.

"No ha pasado nada en la salida, no hubo coche de seguridad, ni nada. No se tocaron Kimi y Verstappen. Casi puntuar en estas condiciones, saliendo el vigésimo, es para estar orgulloso, pero en las últimas carreras habríamos sumado veinte o treinta puntos entre Singapur y Malasia, y sin tener la penalización en Japón", respondió.

"Que decidan lo que quieran. No tengo puntos de todas formas. He intentado no estorbar a nadie porque luchaban el primero y el segundo. Han acabado primero y segundo, así que no ha sido determinante a la hora del resultado, pero lo que decidan bien estará y lo acataremos", finalizó.