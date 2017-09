Alonso: "Hubiésemos estado entre los cinco primeros"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha explicado que no tenía "mucho que hacer" en la sesión de calificación del Gran Premio de Italia, donde está sancionado con 35 puestos en la parrilla de salida, y que podía haber acabado "entre los cinco primeros" compitiendo al máximo.

"Nosotros no teníamos mucho que hacer. No queríamos pasar a mi compañero ya que yo salía último y por si entraba en la Q3. Salimos con el motor en modo práctica, con los neumáticos de la Q1. Viendo los tiempos hubiésemos estado entre los cinco primeros, a ver si llueve el domingo y no solo el sábado o cuando tenemos las penalizaciones", pidió Alonso ante la prensa.