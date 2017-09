Alonso: "La lluvia será nuestra baza más grande"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha asegurado que la lluvia será su "baza más grande" en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Malasia, en la que sale décimo, ya que en condiciones de seco será "difícil puntuar", y ha reconocido que acabar en los puntos será su "objetivo" en Sepang.

"Vamos sin ninguna clara aspiración a las carreras, intentando seguir mejorando, llevando algunas piezas nuevas para el coche en cada carrera, y veremos lo que sucede. Hay circuitos más favorables, otros menos; en este no esperábamos ir tan rápido y se ha dado bien. La carrera será mañana y en condiciones de seco será difícil puntuar", continuó.

Por último, Alonso explicó que la estrategia será a una parada, antes de valorar la elección de neumáticos. "No he probado el blando; hemos traído solamente dos blandos, que íbamos a utilizar en la FP1, pero empezó a llover y no los pudimos utilizar. Mañana será una incógnita para todo el mundo. Es un neumático que conocemos bastante de toda la temporada y esperemos que se comporte bien. Una parada seguramente será la estrategia de todos", finalizó.