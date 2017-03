Alonso: "Es muy jugoso decir que McLaren-Honda va a quedar último"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha explicado que no siente "ni optimismo ni pesimismo" tras la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, donde ha lamentado las "tonterías" que se han dicho sobre su equipo durante la pretemporada, subrayando que "es muy jugoso decir que McLaren-Honda va a quedar último" "No es que tengamos ni optimismo ni pesimismo. Hemos hecho unos test invernales bastante pobres, no conseguimos hacer muchas vueltas y nos faltan muchas cosas por aprender del coche. Desde los test de Barcelona hasta hoy que pusimos el coche en la pista la verdad es que todas estas semanas desde fuera se intentó exagerar la situación porque es muy jugoso decir que si McLaren-Honda va a quedar último, que va a salir a pista, que se van a retirar los dos coches en la primera vuelta...", lamentó Alonso ante la prensa en Melbourne Park.

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha explicado que no siente "ni optimismo ni pesimismo" tras la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, donde ha lamentado las "tonterías" que se han dicho sobre su equipo durante la pretemporada, subrayando que "es muy jugoso decir que McLaren-Honda va a quedar último" "No es que tengamos ni optimismo ni pesimismo. Hemos hecho unos test invernales bastante pobres, no conseguimos hacer muchas vueltas y nos faltan muchas cosas por aprender del coche. Desde los test de Barcelona hasta hoy que pusimos el coche en la pista la verdad es que todas estas semanas desde fuera se intentó exagerar la situación porque es muy jugoso decir que si McLaren-Honda va a quedar último, que va a salir a pista, que se van a retirar los dos coches en la primera vuelta...", lamentó Alonso ante la prensa en Melbourne Park. En este sentido, denunció todas esas "tonterías que se van acrecentando y sumando día tras día". "Cuando llegas a la pista intentas hacer tu trabajo. Ojalá que hayamos encontrado un poco más de fiabilidad y eso nos permita extraer más potencial", deseó tras concluir duodécimo en la primera toma de contacto. El asturiano quiso dejar claro que en su equipo "todo el mundo está trabajando a tope día y noche para mejorar la situación" y que a Australia han llevado "muchas piezas nuevas del coche, tanto en aerodinámica para buscar prestaciones como en el motor para buscar fiabilidad". "El cambio de reglamentación es una oportunidad de oro para coger a Mercedes. Estamos en nuestro tercer año de proyecto y hay que estar mucho más arriba. El año pasado estábamos luchando por la Q3 más o menos de manera constante, este año todo lo que no sea estar entre los cinco o seis primeros no es ningún tipo de reacción", avisó. En esta carrera inaugural del año, Alonso espera "extraer todo el potencial posible del coche" porque siguen "detrás de muchos equipos". "Intentaremos que sea un fin de semana productivo, a ver la crono y la carrera que podemos hacer (...) No tengo otra cosa que hacer que llegar aquí, pasar más rápido que nadie en las curvas e irme contento", zanjó.